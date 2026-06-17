Portugal vs RD Congo: Sigue aquí el minuto a minuto del partido por el Mundial

Portugal y República Democrática del Congo dan el vamos al Grupo K del Mundial 2026, partido que se juega este miércoles en Houston.

Portugal hace su esperado estreno este miércoles en el Mundial 2026, abriendo el Grupo K ante República Democrática del Congo.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Los Lusos sueñan con dar un golpe de autoridad y aprovechar la calidad de sus figuras para meterse en instancias finales.

Por la otra vereda está el conjunto africano, quienes vienen de caer frente a la Selección Chilena la semana pasada en su último amistoso previo a la cita planetaria.





Hora del partido entre Portugal y RD Congo

El encuentro de Portugal ante República Democrática del Congo inicia a las 13:00 horas de Chile de este miércoles 17 de junio.

La sede para este esperado choque es el Houston Stadium, recinto en el que se esperan cerca de 72 mil hinchas en las tribunas.

Portugal vs RD Congo por el Mundial: Sigue aquí el partido

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