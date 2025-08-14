Felipe Loyola revela complejos problemas físicos y manda fuerte advertencia a la U: “Vamos a ganar” - Chilevisión

Felipe Loyola sorprendió al dar a conocer sus problemas físicos, revelando que tuvo que infiltrarse para poder jugar el partido de Independiente ante Universidad de Chile.

El volante fue titular en el triunfo 1-0 de Los Azules, cuadro que tomó ventaja en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el encuentro, el chileno elogió al cuadro laico y afirmó que "juegan bien", rescatando "el ímpetu de mis compañeros. Con poquito pudimos quizás habernos llevado algo más".

La advertencia de Felipe Loyola a la U

En diálogo con la transmisión oficial, el formado en Colo Colo anticipó que "en la revancha estoy convencido que, con nuestra gente, lo vamos a dar vuelta".

"Va a ser un partido totalmente distinto y confío en el grupo. Con nuestra gente nos vamos a a hacer fuertes. Nos vamos a plantar con convicción y vamos a ganar la fase", agregó.

Sobre sus inconvenientes físicos, Loyola precisó que "vengo con varios problema, pero doy todo para estar siempre adentro de la cancha. Hoy (ayer) tocó pincharme de vuelta y entrar a jugar".

"Rescato a mis compañeros que siempre dan todo, ponen el pecho. Quizás no empezamos de la mejor manera el semestre, pero lo vamos a revertir. Tenemos buen grupo y la interna está bien. Quedan 90 minutos y en casa lo vamos a ganar", concluyó.

La revancha entre la U e Independiente se disputará este miércoles 20 de agosto en Buenos Aires, duelo que arrancará a las 20:30 horas de Chile.