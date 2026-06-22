“El momento más Uruguay de la historia”: Mujer se volvió viral tras pedir matrimonio en pleno empate ante Cabo Verde

Un momento que prometía ser romántico dio un inesperado vuelco cuando el equipo de Marcelo Bielsa empató ante la selección africana, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Durante este domingo, la selección de Uruguay tuvo su segundo partido en el Grupo H de la Copa del Mundo de FIFA 2026. Instancia donde una pareja causó furor en redes por una fallida propuesta de matrimonio.

Y es que el encuentro de la Celeste con Cabo Verde, la gran revelación del encuentro planetario, cerró con un empate 2-2 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tras un tibio debut en el Mundial 2026 con el 1-1 ante Arabia Saudita, la selección uruguaya arriesga quedar fuera de los dieciseisavos de final y está forzada a destacar en su último partido de la fase de grupos contra España este viernes 26 de junio.

Una acontecida propuesta de matrimonio que encendió las redes

Para el término del primer tiempo, la selección uruguaya encabezaba el partido contra Cabo Verde con dos goles a uno.

Aprovechando esta victoria que parecía absoluta, una hincha uruguaya usó el momento para proponerle matrimonio a su pareja, un aplaudido gesto que pronto quedó opacado.

Y es que el gol del mediocampista africano Hélio Varela al minuto 61, revirtió por completo el partido para la Celeste y transformó esta tierna propuesta en un impactante recuerdo para sus protagonistas.

Como era de esperar, el video no tardó en viralizarse y las redes sociales se llenaron de comentarios por la particular coincidencia entre la romántica propuesta y el complejo presente de Uruguay en el Mundial 2026.





“Que timing hermana”, escribió un usuario, mientras que otros ironizaron con frases como:

“La mina se dio cuenta de que mirar jugar a Uruguay contra Cabo Verde era tan aburrido que prefirió armar un casamiento en la tribuna para no dormirse. Lo mejor de todo es que el gol de Cabo Verde les quedó de souvenir en el video de bodas. Qué manera de pasar vergüenza”.

“Es lo más uruguayo que vi en el día”.

“Ese matrimonio comenzó mal desde la propuesta no más, la pareja más mufa de todo Uruguay”.

“Salí de ahí maravilla. Te están dando señales de arriba”.

“El momento más Uruguay de la historia. Imagínate conocer al amor de tu vida, ponerte en pareja, decidir q quieren una vida juntos, ir juntos al mundial, conseguir entradas para el partido más fácil del grupo, y q en el momento + importante te meta gol un país de 500k habitantes”.