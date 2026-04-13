Otra alarma encendida: El gran problema que puede tener la U para sus próximos partidos

La lesión de Eduardo Vargas complica a Los Azules de cara a sus próximos partidos, entre los que está el clásico contra Universidad Católica.

Universidad de Chile vuelve a sufrir con las lesiones. A la derrota contra Ñublense por la Liga de Primera, Los Azules sumaron un nuevo problema.

El que provocó un nuevo dolor de cabeza Eduardo Vargas, quien dejó la cancha a los 74 minutos producto de molestias físicas que se originaron por una falta de Lorenzo Reyes.

Turboman se transformó en pieza clave del equipo frente a la irregularidad de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, dos de los refuerzos para esta temporada que han tenido inconvenientes físicos.

Lamentablemente para el entrenador Fernando Gago, el experimentado atacante podría perderse los siguientes encuentros que asoman como vitales en la lucha por la parte alta.





Eduardo Vargas genera nueva alarma en la U

En caso de que Vargas quede ausente de los siguientes cotejos, el Romántico Viajero quedará con muy pocas variantes en la zona ofensiva.

De hecho, la única opción de centrodelantero que le quedaría al cuerpo técnico es el retornado Lucero que ya sumó minutos en Chillán.

El problema es que el Gato ya sufrió dos lesiones musculares, por lo que en esta ocasión pretenden llevarlo de a poco para evitar una recaída que complique todavía más su situación.

La alarma se da teniendo en cuenta que a la U se le viene Everton en condición de visitante y el clásico contra Universidad Católica, este último programado para el sábado 25 de abril.