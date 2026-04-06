“El amor de mi vida”: El singular detalle de Eduardo Vargas para festejar cumpleaños de su esposa

El delantero dedicó un sentido mensaje a Juliana Peixoto, agregando varias fotos en la que aparecen disfrutando de románticos paseos.

Eduardo Vargas sacó su lado más romántico para festejar a Juliana Peixoto, su esposa que este domingo 5 de abril celebró un nuevo cumpleaños.

El delantero de Universidad de Chile le dedicó un emotivo posteo a su pareja, con quien formalizó su relación en septiembre del 2024 mientras se desempeñaba en el Atlético Mineiro.

Turboman aprovechó la fecha para publicar un sentido mensaje, remarcando que está celebrando “el día en que llegó al mundo la mujer que cambió mi vida para siempre”.





Eduardo Vargas festeja cumpleaños de Juliana Peixoto

A través de sus redes sociales, el futbolista nacional agradeció a Peixoto “por ser mi compañera, mi apoyo en los momentos más difíciles y la persona que le da sentido a todo”.

“No hay palabras suficientes para describir lo que siento por ti, pero sí sé que cada día a tu lado me hace mejor”, agregó en Instagram.

Vargas remarcó en el posteo: “Eres el amor de mi vida, mi lugar seguro y mi felicidad. Espero poder seguir celebrando muchos cumpleaños más contigo, cumpliendo sueños juntos y construyendo nuestra historia. Feliz cumpleaños, mi vida”.

El detalle que marcó la publicación fueron las ocho fotos que el bicampeón de América agregó, donde incluyó románticos paseos y tiernos momentos junto a sus mascotas.

Mira el posteo acá