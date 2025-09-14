Colo Colo vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Supercopa - Chilevisión

Colo Colo y Universidad de Chile chocan en la esperada Supercopa, la que finalmente se juega este domingo tras una serie de postergaciones y polémicas.

Los Albos llegan a este encuentro con la esperanza de ganar un título en un magro año, cotejo que también marca el debut del entrenador Fernando Ortiz.

En la otra vereda están Los Azules, quienes apuestan a derrotar al archirrival y llegar de la mejor manera a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que irán frente a Alianza Lima.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Chile?

El partido de Colo Colo ante Universidad de Chile, válido por la Supercopa, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el gran Superclásico del fútbol chileno de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y U. de Chile por la Supercopa

El compromiso del Popular contra el Romántico Viajero inicia a las 15:00 horas de este domingo 14 de septiembre.

El escenario del duelo es el Estadio Santa Laura, mientras que el árbitro designado fue Felipe González.