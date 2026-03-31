Audax Italiano vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Audax Italiano y Universidad de Chile saltan a la cancha nuevamente por la Copa de la Liga, partido en el que Los Azules están obligados a ganar.

Audax Italiano recibe a Universidad de Chile en un partido clave por la Copa de la Liga, donde se puede definir el futuro de ambos en el Grupo D.

Los Azules están obligados a ganar al acumular solamente un punto en las primeras dos fechas, chocando contra Los Itálicos que acumulan dos triunfos.

De cara a este encuentro, el entrenador Fernando Gago acumula varias bajas en el cuadro laico producto de las lesiones y citados a las selecciones nacionales, aunque celebra el regreso de Lucas Assadi.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Audax Italiano vs U. de Chile?

El partido de Audax Italiano ante Universidad de Chile, válido por la fecha 3° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el duelo será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Audax Italiano y U. de Chile

El compromiso del elenco de La Florida contra el Romántico Viajero inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 31 de marzo.

El escenario es el Estadio Bicentenario de La Florida, mientras que el árbitro designado es Franco Jiménez.