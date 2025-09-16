Vélez vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Vélez recibe a Racing en el comienzo de los cuartos de final de la Copa Libertadores, llave que tiene a varios chilenos involucrados.
Vélez Sarsfield y Racing abren el telón de los cuartos de final de la Copa Libertadores, midiéndose este martes en Liniers.
Con Claudio Baeza y Diego Valdés, el Fortín llega motivado tras acumular siete encuentros sin perder contando todas las competencias.
Por el otro lado está La Academia de Gabriel Arias, quienes pretenden sacar un buen resultado en condición de visitante de cara a la revancha de la próxima semana.
El partido de Vélez ante Racing será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores la podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
El compromiso del cuadro de Liniers contra el elenco de Avellaneda inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 16 de septiembre, disputándose en el Estadio José Amalfitani.