Vélez vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Vélez Sarsfield y Racing abren el telón de los cuartos de final de la Copa Libertadores, midiéndose este martes en Liniers.

Con Claudio Baeza y Diego Valdés, el Fortín llega motivado tras acumular siete encuentros sin perder contando todas las competencias.

Por el otro lado está La Academia de Gabriel Arias, quienes pretenden sacar un buen resultado en condición de visitante de cara a la revancha de la próxima semana.

Vélez vs Racing por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Vélez ante Racing será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores la podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Vélez vs Racing GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al cuadro guaraní con La Banda Sangre, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Vélez vs Racing?

El compromiso del cuadro de Liniers contra el elenco de Avellaneda inicia a las 19:00 horas de Chile de este martes 16 de septiembre, disputándose en el Estadio José Amalfitani.