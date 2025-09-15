Vélez vs Racing: Quién transmite EN VIVO el partido de cuartos de final de Copa Libertadores - Chilevisión

Para este martes 16 de septiembre está fijado el duelo de ida entre Vélez Sarsfield vs Racing de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El primer partido la llave se disputará en el Estadio José Amalfitani de Liniers y es un cruce altamente esperado debido a que se trata de dos rivales argentinos.

Por un lado está eñ Fortín, que viene de eliminar en octavos a Fortaleza de Brasil. Por su parte, la Academia se impuso por 2-0 frente a San Lorenzo el pasado viernes.

¿Quién transmite el partido de Vélez vs Racing por la Copa Libertadores?

El partido de Vélez ante Racing será transmitido en vivo por la pantalla de Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura en todas nuestras plataformas.

Además, este esperado duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores lo podrás ver completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Vélez y Racing por la Copa Libertadores?

El encuentro entre Vélez y Racing lo podrás ver este martes 16 de septiembre a partir de las 19:00 horas de Chile.