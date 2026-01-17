Búsqueda de Julia Chuñil se concentra en el patio y una bodega de su casa - Chilevisión

Este sábado se retomó la búsqueda de Julia Chuñil en las cercanías del terreno donde está su casa en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos, luego de la detención de sus tres hijos y un exyerno a inicios de semana.

Los trabajos han sido liderados durante cuatro días un equipo especializado del Labocar de Carabineros que ha estado revisando el sector con maquinaria.

El punto de interés se fijó gracias a información que habría aportado el exyerno de la víctima, quién entregó datos sobre la posible ubicación de dónde estaría enterrado el cuerpo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Si bien no dio un punto exacto, todo indicaría que los restos de Chuñil estarían en un punto trasero de su misma casa.

Labocar de Carabineros intensificó la búsqueda en una bodega que está en la propiedad en el que se está realizando la revisión del terreno.

Hijo de Julia Chuñil en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, apuntado por la Fiscalía como el presunto autor material del parricidio.

Los otros dos hijos, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Mientras que en el caso del exyerno de la mujer de 72 años que desapareció en noviembre del 2024, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.