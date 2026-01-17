 Búsqueda de Julia Chuñil se concentra en el patio y una bodega de su casa - Chilevisión
Minuto a minuto
Por femicidio no íntimo: Prisión preventiva para imputado por crimen de educadora de párvulos en Biobío Búsqueda de Julia Chuñil se concentra en el patio y una bodega de su casa VIDEO | Alrededor de 20 involucrados: Captan masiva pelea en caleta Abarca Grave accidente deja un muerto y un herido en Cerro Navia: Conductor chocó contra un árbol “Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/01/2026 14:22

Búsqueda de Julia Chuñil se concentra en el patio y una bodega de su casa

Las diligencias de Carabineros se concentra en un punto ubicado al interior de la propiedad donde la mujer tenía su casa y se está revisando una bodega cercana al lugar.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este sábado se retomó la búsqueda de Julia Chuñil en las cercanías del terreno donde está su casa en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos, luego de la detención de sus tres hijos y un exyerno a inicios de semana.

Los trabajos han sido liderados durante cuatro días un equipo especializado del Labocar de Carabineros que ha estado revisando el sector con maquinaria. 

El punto de interés se fijó gracias a información que habría aportado el exyerno de la víctima, quién entregó datos sobre la posible ubicación de dónde estaría enterrado el cuerpo.

Si bien no dio un punto exacto, todo indicaría que los restos de Chuñil estarían en un punto trasero de su misma casa.

Labocar de Carabineros intensificó la búsqueda en una bodega que está en la propiedad en el que se está realizando la revisión del terreno. 

Hijo de Julia Chuñil en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Javier Troncoso, uno de los hijos de Julia Chuñil, apuntado por la Fiscalía como el presunto autor material del parricidio.

Los otros dos hijos, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Mientras que en el caso del exyerno de la mujer de 72 años que desapareció en noviembre del 2024, se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

“Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años

Durante los últimos meses la familia Bolocco atravesó delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

17/01/2026

“Está un poquito gagá”: Daniel Fuenzalida arremete contra Jordi Castell por crítica tras muerte de Andrés Caniulef

El animador respondió al emplazamiento que hizo el fotógrafo en contra de figuras de la televisión tras el fallecimiento de periodista y lamentó el contexto en que fueron realizadas.

17/01/2026

Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú

El cantante se presentó en el Estadio Nacional de Lima frente a miles de fanáticos que quedaron sorprendidos cuando cometió un equivocación en pleno traslado hasta "La Casita".

17/01/2026

“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda

En el escrito, esta mujer asegura que nunca robaron al pato y solo lo trasladaron de lugar para que pudiese encontrar a su madre porque quería salir de la laguna y podía ser lastimado.

16/01/2026
Publicidad