Banda revelación del k-pop se sumará a la Gira Teletón 2025 - Chilevisión

13/10/2025 16:39

Banda revelación del k-pop se sumará a la Gira Teletón 2025

La agrupación nacional se presentará el 4 y 5 de noviembre en Arica e Iquique, y participará además en el programa televisivo del 29 de noviembre en el Teatro Teletón, compartiendo escenario con destacados artistas nacionales e internacionales.

Publicado por CHV Noticias

Una banda nacional de kpop, con dos años de trayectoria y una prometedora carrera, dirán presente en la Gira Teletón 2025

Se trata de Q_ARE, banda emergente que formará parte del tramo norte del recorrido, además de sumarse al espectáculo televisivo de la Teletón, que se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Teatro Teletón.

Integrado por Jamin, J, Seba, Bin, Aiden y Fabi, Q_ARE ha destacado en la escena musical por su propuesta original, que fusiona la energía del k-pop con ritmos latinos.

La banda acumula más de 130 mil oyentes mensuales en Spotify y se consolida como una de las agrupaciones juveniles con mayor proyección del momento. Su reciente colaboración con GAP también ha impulsado su popularidad, multiplicando su base de seguidores en Chile.

La Gira Teletón 2025 recorrerá diversas ciudades del norte y sur del país. En Arica, Q_ARE se presentará el 4 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Explanada General San Martín; mientras que en Iquique lo harán el 5 de noviembre, a la misma hora, en la Plaza 21 de Mayo. 

