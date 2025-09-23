 Teletón busca voluntarios para su campaña 2025: Así puedes inscribirte - Chilevisión
23/09/2025 14:07

Teletón busca voluntarios para su campaña 2025: Cómo inscribirte si cumples los requisitos

La organización anunció que el proceso de postulación estará disponible entre el 22 de septiembre y el 14 de noviembre. A continuación te detallamos los requisitos y cómo inscribirte si deseas ser voluntario Teletón.

Publicado por CHV Noticias

Teletón se encuentra en busca de voluntarios y voluntarias para la edición número 36 que se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre del presente año. 

La convocatoria va dirigida a conformar grupos de voluntarios y voluntarias que, entre septiembre y noviembre, desarrollarán actividades en terreno y en redes sociales.

Dentro de las labores se encuentran el tradicional afichaje, la pintatón, visitas a colegios, jardines infantiles, universidades y empresas, además de la difusión de los contenidos oficiales de Teletón en plataformas digitales. 

Voluntariado de Campaña Teletón 2025: Requisitos para postular

De acuerdo a las bases establecidas por Teletón, los dos requisitos principales son: 

  • Ser mayor a 18 años de edad. 

  • Contar con disponibilidad de al menos un turno semanal de 4 horas por las mañanas o las tardes.

Asimismo, destacan el compromiso, entusiasmo y la vocación de servicio, como tres cualidades esenciales para la labor de voluntariado.

Voluntariado de Campaña Teletón 2025: Cómo postular 

Las inscripciones ya se encuentran disponibles y estarán abiertas hasta el 14 de noviembre en el sitio web de Teletón.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al formulario habilitado para quienes deseen ser parte del voluntariado Telerón 2025. 



Las personas seleccionadas deberán asistir a una capacitación obligatoria, (presencial o remota) en el Instituto Teletón escogido. En ella se les entregarán las normas de seguridad y lineamientos institucionales para el trabajo en campaña.

