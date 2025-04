“Vaya y pague la...”: El inesperado “consejo” de Daniella Campos a Daniela Aránguiz en TV - Chilevisión

La opinóloga aseguró además que es la misma Daniela Aránguiz quien filtra información sobre su ex marido, Jorge Valdivia.

La opinóloga Daniella Campos usó las pantallas de televisión para enviarle un duro mensaje a Daniela Aránguiz ante la permandenia de Jorge Valdivia en su casa pese a su eventual retorno sentimental con la diputada Maite Orsini.

En el programa Zona de Estrellas, la periodista cuestionó la veracidad de los dichos de Aránguiz tras conocerse los rumores, donde indicó que no le molesta y que "lo que Jorge haga o lo que yo haga con mi vida privada es un tema de cada uno. Así como él no me pide explicaciones (…) yo tampoco tengo que pedirle explicaciones de lo que él haga o no haga".

Al respecto, aseguró que "yo sí le creo a la Daniela que ella tenga un tema con el abandono de su padre, hay dejos de verdad, eso no lo puedo discutir y lo comprendo".

Sin embargo, advirtió: "Pero Daniela, no me vas a decir que por el abandono de tu padre recibiste al Mago Valdivia en su casa. Mi amor, vaya y pague la terapia, le sale más barato”, le aconsejó.

“Usa el recuerdo de la madre abnegada pero finalmente es la madre que se expone constantemente en televisión”, agregó sin filtro la panelista.

Finalmente, aseguró que es Aránguiz quien filtra información relacionada a su ex marido y le recalcó: "Yo y la otra mitad de Chile no te creen, eso es lo que a mí me pasa.