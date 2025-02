Youtuber venezolana apoyó a George Harris y criticó al público de Viña: “Eres un nefasto” - Chilevisión

La creadora de contenidos defendió a su compatriota comediante y aprovechó de repasar el formato del certamen festivalero, al público que pifió e incluso a los animadores.

La polémica presentación de George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025 desató un feroz debate en redes sociales, con personas que lo han criticado y otras que lo han defendido.

Sobre el escenario de la Quinta Vergara, el comediante adoptó una postura confrontacional con el público, a raíz de pifias, y lanzó varios mensajes desafiantes, lo que obligó a terminar su rutina apenas a 15 minutos de iniciada, para luego regresar en otra oportunidad. VER MÁS DE VIRAL

Con la controversia instalada, fue turno de la popular youtuber venezolana Sonia López, más conocida como "Epale Sonia", de reflexionar sobre el caso y defender a su compatriota.

La comunicadora comenzó entregando contexto sobre el Festival de Viña y el público que han congregado desde su primera edición en 1960: "Siempre se ha caracterizado por ser el más complicado, donde han bajado artistas, comediantes, por abucheos, gritos, porque no me gusta lo que estás haciendo".

También tuvo palabras a la situación con los venezolanos en Chile y añadió que cree que "desde un tiempo para acá, la comunidad chilena, en parte, la misma gente que estoy diciendo que es xenofóbica, han tenido actitudes muy agresivas o pasivo-agresivas con los venezolanos, sea culpa de ellos o no", lanzó.

Defensa a George Harris

Luego, también criticó el formato del certamen viñamarino, que le entrega excesivo poder al 'monstruo' de bajar aristas: "Me parece dantesco, destructivo, retrógrado".

"Solo se habla de Chile una vez al año (a nivel de espectáculos) y es porque humillaron a alguien en Viña del Mar. ¿Por qué en pleno 2025 seguimos haciendo ese festival? ¿Por qué en pleno 2025 los artistas y los comediantes se siguen prestando para ir a ese festival?", se preguntó.

La creadora de contenidos aprovechó de repasar a los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, apuntando a que pareciera "que están preparados para disfrutar de la humillación de artistas. Pero menos entiendo que artistas y comediantes todavía le vean un valor gigante a Viña del Mar y todavía quieran participar".

"Me parece un error gigantesco de George Harris. Primero, él ya tenía tuits donde tenía problemas con Chile. Segundo, Venezuela no está en buena posición con Chile. Hay mucho irrespeto, mucha xenofobia, por parte y parte (...) George Harris es un comediante muy punzante, no se queda las cosas guardadas, tiene un ego bastante grande", agregó.

Finalmente, López hizo un llamado a "todos los artistas, que tienen dos dedos de frente, a los artistas que están intentando impulsar su carreras que ven en Viña del Mar una oportunidad, que traten de no ir a esos lugares, donde la gente va con mala intención, con un poder que no tienen ni en la sala de sus casas".

"Dejen de ir. Son un grupo de m... que lo que quieren es ir a joder. (...) ¡Artistas, comediantes, dejen de poner a Viña del Mar como lo máximo si cuando vas a ir, sabiendo lo que es, te vas a quejar!", disparó, concluyendo con un dardo a quienes pifiaron: "Si estuviste ahí y abucheaste eres un terrible nefasto".

Mira a continuación el video de la youtuber venezolana "Epale Sonia":