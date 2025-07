“¿Eso ven diario?”: Influencer surcoreana quedó alucinada con Santiago y mostró todo en redes - Chilevisión

La influencer surcoreana conocida como Chingu Amiga se mostró alucinada con la cultura y geografía de Santiago tras recorrer el centro de la ciudad y subir el cerro Santa Lucía.

"Wow, wow, qué hermosa Cordillera de Los Andes", se escucha en uno de los registros que grabó desde el mirador del cerro Santa Lucía.

Influencer coreana alucinada con la Cordillera de los Andes

La creadora digital, que tiene más de 59 millones de seguidores en TikTok y 12 millones en Instagram, se encuentra de visita en nuestro país, llamando la atención de sus seguidores chilenos.

En una de las primeras historias que ha subido en la capital, Chingu Amiga se mostró extremadamente asombrada por la Cordillera de los Andes.

Posterior a eso, llegado el atardecer y la puesta de sol, su estupefacción fue aún mayor.

"No mames, no mames, no mames, ¿qué es esto?, wow, qué loco", gritaba con sorpresa la mujer surcoreana radicada en México.

"¿Eso ven diario?, no manches, no, no es cierto, es otro nivel, wow", agregó en el video donde se ve la cordillera anaranjada por el sol desde un auto.

Paseo por el Metro y centro de Santiago

En las siguientes stories, se puede ver que la surcoreana recorrió la Línea 1 del Metro y calles emblemáticas del centro en el sector de Plaza de Armas.

Precisamente, mientras caminaba por la esquina entre Compañía y el Paseo Ahumada, se encontró con unos chinchineros que le llamaron la atención.

"Dice que hacen este arte diario aquí en Chile", agregó en el registro junto a dos emoji con ojos de corazón.