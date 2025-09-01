 ¿No pagar ciertas deudas? Esto es lo que dice el polémico abogado influencer - Chilevisión
Minuto a minuto
Cronología de otra muerte en el Estadio Monumental: Hincha perdió la vida durante el Superclásico “Un pánico que sentí”: El día en que se vinculó a Baby Bandito con portonazo a Rafael Araneda Carabineros rescata a hombre que sufrió fractura y se perdió en el Cerro San Cristóbal Identifican más de 60 mil números “spam” tras implementación de prefijos para llamadas Hincha de Colo Colo murió durante Superclásico: Cayó desde el techo del Estadio Monumental
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
01/09/2025 09:26

“Puedes vivir con eso”: Abogado influencer desata polémica por llamar a no pagar deudas

El creador de contenido da consejos en redes sociales donde llama a no pagar deudas, entre otras recomendaciones.

Publicado por CHV Noticias

Iván González es un influencer que ha adquirido cierta notoriedad en redes sociales por sus publicaciones orientadas a los consejos en materia financiera.

El creador de contenido es abogado y se desempeñaba en la Tesorería General de la República (TGR), pero ahora se ha vuelto popular por darle recomendaciones a sus seguidores sobre ciertas deudas

Entre los tips que González ha compartido en TikTok e Instagram figuran, por ejemplo, esperar plazos de prescripción, conocer sobre su publicación en Dicom o derechamente dejar de pagar las deudas.

Opiniones divididas por influencer abogado que aconseja dejar de pagar ciertas deudas

Sus consejos en redes sociales han generado opiniones divididas.

Si bien existe gente que lo critica, Iván González acumula cerca de un millón de seguidores que siguen de cerca sus videos.

Entre los argumentos de quienes los defienden está el alto costo de la vida y la legalidad de incurrir en estas prácticas en algunos casos. 

VER MÁS SOBRE VIRAL

"Los sueldos están malos, no suben, y obviamente cuesta llegar a fin de mes" o "Lo que habla está dentro del marco legal, entiendo, por lo tanto, me parece bien", fueron algunas de las opiniones.

En la vereda contraria, también hay personas que no están de acuerdo con sus consejos: "Es recomendar a ser estafadores, es la peor práctica que tenemos" o "es irresponsable, aquí todo se paga", dijeron algunos.

Lo cierto es que dejar de cancelar podría generar problemas a la hora de pedir créditos y dificultar otros trámites a nivel bancario.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil desde este lunes: Revisa quiénes se verán beneficiados

Lo último

Lo más visto

“Hace dos días...”: Artista urbano reveló el último plan que tenía Baby Bandito antes de morir

"Mantequilla", artista urbano y amigo de Kevin Olguín, despidió al protagonista del denominado robo del siglo en redes sociales y aseguró que le quedó un plan pendiente junto a Karina, su pareja, quien también fue asesinada.

31/08/2025

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Jeannette Jara sigue liderando con 24,6%, disminuyendo 1,6 puntos desde principios de agosto. En tanto, José Antonio Kast cae en 2,0 y queda con 19,4%, ubicándose en segundo lugar.

31/08/2025

Debió salir con todas sus cosas: Video muestra a Kaminski dejando departamento tras queja de vecinos

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

31/08/2025

Sismo remeció a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos debido al sismo.

31/08/2025
Publicidad