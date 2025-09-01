¿No pagar ciertas deudas? Esto es lo que dice el polémico abogado influencer - Chilevisión

Iván González es un influencer que ha adquirido cierta notoriedad en redes sociales por sus publicaciones orientadas a los consejos en materia financiera.

El creador de contenido es abogado y se desempeñaba en la Tesorería General de la República (TGR), pero ahora se ha vuelto popular por darle recomendaciones a sus seguidores sobre ciertas deudas.

Entre los tips que González ha compartido en TikTok e Instagram figuran, por ejemplo, esperar plazos de prescripción, conocer sobre su publicación en Dicom o derechamente dejar de pagar las deudas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Opiniones divididas por influencer abogado que aconseja dejar de pagar ciertas deudas

Sus consejos en redes sociales han generado opiniones divididas.

Si bien existe gente que lo critica, Iván González acumula cerca de un millón de seguidores que siguen de cerca sus videos.

Entre los argumentos de quienes los defienden está el alto costo de la vida y la legalidad de incurrir en estas prácticas en algunos casos.

VER MÁS SOBRE VIRAL

"Los sueldos están malos, no suben, y obviamente cuesta llegar a fin de mes" o "Lo que habla está dentro del marco legal, entiendo, por lo tanto, me parece bien", fueron algunas de las opiniones.

En la vereda contraria, también hay personas que no están de acuerdo con sus consejos: "Es recomendar a ser estafadores, es la peor práctica que tenemos" o "es irresponsable, aquí todo se paga", dijeron algunos.

Lo cierto es que dejar de cancelar podría generar problemas a la hora de pedir créditos y dificultar otros trámites a nivel bancario.