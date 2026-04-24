VIDEO | Niño arrasa en redes sociales luego de bailar como Michael Jackson en un cine tras ver su película biográfica

Los asistentes a la función gritaron de emoción y aplaudieron al niño, algunos incluso grabaron y luego viralizaron videos del momento.

Un niño caracterizado de Michael Jackson se robó todas las miradas en un cine de México durante la función de la película biográfica del Rey del Pop: Michael.

En la muestra de créditos al final de la proyección, el pequeño fanático comenzó a bailar imitando los típicos movimientos que el cantante realizaba al son de su música.

Los asistentes muy eufóricos gritaron de emoción y aplaudieron al niño. Algunas personas que se retirarían de la sala se quedaron grabando desde el pasillo que conduce a la salida.





Todos gritaban “¡Al centro!”, indicándole al protagonista del momento que querían que pasara de estar en los asientos a bajar a la explanada frente a la pantalla.

Ahí es cuando un imitador de Michael Jackson, también caracterizado con vestimentas muy similares a las del artista, toma de la mano al niño para cumplir la petición de los presentes.

Juntos bailaron homenajeando a su ídolo. Fue tanta la emoción que hasta se sumaron otros tres fanáticos a la escena.

Ve el video del niño que bailó como Michael Jackson