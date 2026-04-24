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Fuerte sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 09:49 horas de este viernes 24 de abril en la región de Atacama.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un fuerte sismo de 5,2 sacudió este viernes 24 de abril al norte del país, concretamente a la región de Atacama.  

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:49 horas y se localizó a 32 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, provincia de Huasco, región de Atacama. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 54 kilómetros.

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