Fuerte sismo sacudió al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 09:49 horas de este viernes 24 de abril en la región de Atacama.

Un fuerte sismo de 5,2 sacudió este viernes 24 de abril al norte del país, concretamente a la región de Atacama.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 09:49 horas y se localizó a 32 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, provincia de Huasco, región de Atacama.





Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 54 kilómetros.