“Una arempanada”: Fusión de arepas con empanadas de pino dividió a chilenos en TikTok - Chilevisión

22/08/2025 12:58

“Una arempanada”: Fusión de arepas con empanadas de pino dividió a chilenos en TikTok

Una influencer culinaria desató el debate en la red social al combinar la masa de las arepas con el clásico pino de la empanada chilena. Hubo opiniones a favor y otras en contra.

Publicado por CHV Noticias

Controversia ha generado en redes sociales una creadora de contenidos de nacionalidad venezolana al adaptar la clásica receta de la empanada de pino a la cocina proveniente de su país.

Se trata de una usuaria conocida en TikTok con el nombre de Suhelizocina, quien nombró la preparación como "arepa rellena de pino", misma que calificó como "dos culturas en un solo plato que no te puedes perder".

El registro, que ha superado las 50 mil reproducciones en apenas dos días, consiste en la influencer llamada Suhelis mostrando el paso a paso de la receta.

¿Lo llamativo? En lugar de utilizar la tradicional masa de empanada, ya sea de horno o frita, la cocinera decidió adaptar la preparación y utilizó arepas para contener el pino.

Además, añadió mantequilla en su interior, lo que también llamó la atención de los internautas en la plataforma de videos.

"Abrimos la arepa, le colocamos un toque de mantequilla y rellenamos con nuestro delicioso pino", relató.

Opiniones dividas en redes sociales

Lejos de pasar desapercibido, el video generó una serie de reacciones en la red social. Hubo quienes aplaudieron la innovación y otros que rechazaron el cambio en la empanada chilena.

"No hay como la empanada de pino tradicional", "o sea ahora voy a una fonda y me venderán una arempandada", "es bueno tener una variedad de sabores y mezclar nuestras culturas" e "interesante tu receta", fueron algunas de las reacciones.

Mira el registro a continuación:

@suhelizcocina ✨ Arepa rellena de pino 🇻🇪 + 🇨🇱 ✨ Dos culturas en un solo plato que no te puedes perder 😍 🥣 Masa de arepa (2 unidades): •1 taza de harina de maíz precocida (120 g) •1 taza de agua tibia (240 ml) •½ cdta de sal 👩‍🍳 Paso a paso: 1️⃣ Mezcla harina y sal en un bowl. 2️⃣ Agrega el agua poco a poco y amasa hasta que quede suave. 3️⃣ Forma las arepas y cocínalas en sartén hasta que estén doraditas. 🌟 Relleno (el pino): Lo preparé yo misma y estoy muy orgullosa 😍 👉 Encuentra la receta completa en mi video anterior. 🥗 El toque especial: Usé las aceitunas de @donjuan_cl 🫒, suaves y llenas de sabor, que combinan perfecto con el pino. 👉 ¿Te atreves a probar esta fusión cultural? Cuéntame en los comentarios 👇 #Arepas #EmpanadaDePino #RecetasChilenas #RecetasVenezolanas #FusionCultural ♬ sonido original - Suhelizcocina

