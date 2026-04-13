Tras ganar la Red Bull Batalla 2026: Reviven antiguo video de inicios de El Menor rapeando en una micro

Sus fanáticos hicieron nuevamente viral un registro de cuando el joven oriundo de Coquimbo aún no era conocido y hacía freestyle en el transporte público.

Un video del 2017 del freestyler El Menor, flamante ganador de la Red Bull Batalla 2026, volvió a circular en redes sociales tras su triunfo en la competencia internacional este sábado.

En el registro se aprecia al chileno, cuando tenía 14 años, en una micro rapeando con un parlante y dirigiéndose a los pasajeros: “Ojalá alegrarles el viaje y sacarles una sonrisa”.

En una de sus rimas, sin saberlo se anticipó a lo que vendría tiempo más adelante: “Me están grabando con el celular. Quizás me voy a hacer viral“.





Sus seguidores revivieron ese momento de sus inicios, luego de que Efraín Jesús Reeve -su nombre real- hiciera historia en el evento como el primer freestyler nacional en ganar el cinturón.

Frente a un Movistar Arena repleto, El Menor logró vencer al cubano Reverse, al chileno Teorema, al colombiano Valles T, y en la final al peruano Almendrades.

Para destacar los frutos de su recorrido por las batallas de rap, distintos medios y fanáticos compartieron una vez más el mencionado video.

“Gran ejemplo de perseverancia”, “desde los inicios demostró ser distinto a los demás” y “empezó humilde y así se volvió el mejor del mundo“, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Ve el video de El Menor acá