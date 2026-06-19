Gobierno reportó hallazgo de 33 de los 64 niños haitianos informados por Contraloría

Desde La Moneda, el director de la PDI, Eduardo Cerna, comunicó que los menores de edad están escolarizados y forman parte de la red pública de salud. “No es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso irregular”, señaló.

La búsqueda de 64 niños y adolescentes haitianos reportados por la Contraloría registró un importante avance este jueves, luego de que las autoridades informaran el hallazgo de 33 menores que inicialmente aparecían como no ubicados.

“Hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante (padre, madre o hermanos), jóvenes que están en buen estado de salud. Están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o en ingreso irregular “, detalló el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, desde el Palacio de La Moneda.

Según indicó la autoridad policial, los menores de edad están escolarizados y forman parte de la red pública de salud. Además, precisaron que son casos en los que no se había logrado verificar su ubicación dentro de los registros estatales.

“Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó. Ningún menor, como se quiso hacer saber, llegó al aeropuerto, pasó y salió“, indicó Cerna, quien indicó que para los vuelos de aviones chárter son “casetas distintas (…) se hace la revisión uno a uno y se ve la coincidencia del menor que viene con la visa de reunificación y quién es el adulto vinculante”.





Ministra Wulf: “No es hora de la política ni la búsqueda de culpables”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró el trabajo conjunto realizado con distintas instituciones, entre ellas Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, UNICEF y diversas reparticiones del Estado, con el objetivo de cruzar información y agilizar la ubicación de los menores.

“Quiero volver a reiterar que el foco y compromiso de nuestro gobierno es la identificación y el bienestar de los niños. No es la hora de la política ni de la búsqueda de culpables ni responsables, es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes”, afirmó.

La secretaria de Estado añadió que el Ejecutivo enfrenta una situación compleja y que todos los esfuerzos están concentrados en resolverla lo antes posible.

“Nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación hoy día es resolverlo lo más pronto posible para la seguridad de esos niños y para la tranquilidad de nuestro país que demanda respuestas”, sostuvo.

Mientras continúa la búsqueda de los restantes menores, el gobierno aseguró que reforzará la coordinación entre organismos públicos para consolidar la información y mejorar los protocolos de seguimiento de los procesos de reunificación familiar.