Advertencia por heladas: Temperaturas bajo cero afectarán a 6 regiones este fin de semana
La Dirección Meteorológica de Chile recomendó a los agricultores implementar medidas preventivas para reducir posibles daños en cultivos.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió este viernes una advertencia agrometeorológica por la ocurrencia de heladas en seis regiones del país entre el domingo 21 y el martes 23 de junio.
El fenómeno afectará principalmente sectores de valles, precordillera y cordillera de la Costa, entre las regiones de Valparaíso y Biobío.
Heladas matinales en 6 regiones
Las temperaturas mínimas variarán entre -2°C y 3°C, dependiendo de la región y la zona:
Región de Valparaíso
- Valles: 0° a 3°
- Precordillera: hasta -2°
Región Metropolitana
- Valles: hasta -2°
- Precordillera: cercanas a -2°
Región de O’Higgins
- Valles: -1° a 3°
- Precordillera: hasta -2°
Región de Maule
- Valles: cercanos a -1°
- Precordillera: hasta -2°
Región de Ñuble
- Valles: hasta -2°
- Precordillera: hasta -2°
Región del Biobío
- Valles: -2° a 2°
- Precordillera: hasta -2°
❄️❄️❄️¡Atención agricultores de Valparaíso a Biobío! @MeteoChileDMC advierte respecto de posibles heladas entre el domingo 21 y martes 23 de junio. @MinagriCL @MinagriValpo @MinagriRM @MinagriMaule @minagrinuble @MinagriBioBio pic.twitter.com/GTFS0nHMXP
— Portal Agroclimático (@AgroClimaticoCL) June 19, 2026