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Sismo remece la zona centro del país: Revisa magnitud y epicentro

El Centro Sismológico Nacional informó que el epicentro fue a 23 kilómetro al suroeste de la ciudad de Los Andes.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un fuerte sismo de 4,1sacudió a la zona centro del país, en la región de Valparaíso. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el epicentro habría sido 23 kilómetros al suroeste de la ciudad de Los Andes.

El temblor se registró a las 21:32 horas de este viernes 19 de junio.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 70 kilómetros.

De acuerdo a reportes de redes sociales, el sismo se percibió en distintos puntos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de región de O’Higgins.

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