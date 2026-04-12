“El mejor del mundo”: El Menor se volvió el campeón de Red Bull Batalla 2026 y estas fueron las reacciones

El chileno venció al peruano Almendrades desde el Movistar Arena en una jornada cargada con los mejores freestylers del mundo.

Este sábado se llevó a cabo la final de Red Bull Batalla Internacional Chile 2026, competencia de freestyle que tuvo 16 de lo mejores artistas del mundo y consagró a El Menor como el campeón de esta edición, convirtiéndose en el primer chileno en ganar este cinturón.

Efraín Jesús Reeve, nombre real del freestyler, logró vencer a cubano Reverse, al chileno Teorema, al colombiano Valles T y, en la final arrasó al peruano Almendrades, haciéndose con el título.

“Ya heredé el trono“, escribió El Menor en sus historias de Instagram, celebrando su victoria que marca un hito en la historia del fresstyle en nuestro país.

Reacciones al triunfo de El Menor

A través de la publicación de Red Bull Batalla, donde se anunció la victoria de Efraín, miles de personas comentaron felicitando al chileno, incluso su contrincante peruano se hizo presente.

“Felicidades, campeón“, le escribió Almendrades, mientras que otros artistas del mundo del freestyle como Aczino, Elemental y Mcklopedia lo aplaudieron.

“El mejor del mundo“, le comentó el productor Best Music, mientras que algunos seguidores le dejaron mensajes como “desde el Sename a la gloria mundial” y “un campeón completo, no se podía esperar menos“.

Revive aquí el histórico triunfo de El Menor