Asesinato en Loncoche: Revelan imágenes del pololo de la hija acompañando al sicario antes del crimen

CHV Noticias tuvo acceso a unos videos que Fiscalía presentó como pruebas en la formalización de este viernes. En ellos, aparecen los dos jóvenes acusados en las cercanías del inmueble donde sucedieron los hechos.

Este viernes fueron formalizados los tres adolescentes acusados por el crimen de una mujer de 53 años en Loncoche.

La Fiscalía sostiene que la hija de la víctima coordinó el asesinato junto a su pololo contratando a un sicario. Al ser menores de edad, arriesgan una pena máxima de 10 años privados de libertad.

En unos videos que presentaron como pruebas, aparecen los dos jóvenes acusados, la hija de la víctima con su pololo, en las cercanías del inmueble donde sucedieron los hechos.