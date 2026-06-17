Pactó el sicariato de su madre: El monto que pagó la adolescente por el asesinato que impacta en Loncoche

Entre las pruebas figura la confesión de los involucrados y declaraciones de testigos, quienes aseguraron que vieron al autor del crimen con manchas de sangre en su rostro y ropa.

Nuevos antecedentes han sido revelados esta tarde en torno al asesinato de una mujer de 53 años cuya autora intelectual del crimen fue su propia hija, en la comuna de Loncoche, en la región de La Araucanía.

La víctima recibió el ataque en su propio hogar y, según datos preliminares, fue apuñalada con una arma blanca y recibió alrededor de 80 lesiones y fracturas en su cuerpo.

Hasta ahora se conocen 3 adolescentes detenidos: dos hombres y una mujer, quien es la hija de la víctima y habría planificado el sicariato para acabar con la vida de su madre.

El monto que adolescente pagó para matar a su mamá

“Los antecedentes que se manejan es que la hija de la victima habría planificado el crimen junto a su pololo, donde se contactan con un tercer imputado”, declaró Sergio Alarcón, subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

El detective, a su vez, ahondó en el presunto delito de sicariato al revelar el monto que la hija habría pagado a un amigo y compañero de curso, quien fue el autor ejecutor.

“Le ofrecen un pago de 60 mil pesos para cometer el delito” , explicó, junto con asegurar que el sujeto ingresó solo al inmueble, luego que los adolescentes abandonaran el domicilio y dejaran abierta una ventana para facilitar el acceso.





Fiscal reveló presunto motivo del parricidio

El motivo serían conflictos familiares entre la madre y su hija, según explicó el fiscal regional Roberto Garrido. “Incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con su pololo“, apuntó el persecutor.

Entre las pruebas figuran declaraciones de testigos, quienes aseguraron que vieron al adolescente salir de la casa con manchas de sangre en su rostro y ropa, lo que fue advertido a las autoridades.

“Posteriormente al hecho, hay una gran cantidad de antecedentes que se indican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de vídeo, sino que también algunos testimonios“, recalcó Garrido.





Adolescentes arriesgan 10 años de privación de libertad

El control de detención de los tres adolescentes se realizará este miércoles y se espera que el Ministerio Público solicite la extensión del arresto para reunir mayores antecedentes para la formalización.

Respecto de los delitos investigados, la hija de la víctima será perseguida por el delito de parricidio, mientras que los otros dos adolescentes enfrentarán cargos por homicidio calificado.

Al ser menores de edad, el caso se regirá por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es una normativa que contempla sanciones distintas a las de los adultos.

En la audiencia la Fiscalía de La Araucanía solicitará la internación provisoria de los tres imputados. Sobre las condenas, al ser menores de edad arriesgan la pena máxima que es de hasta 10 años de privación de libertad.