Confesaron el sicariato: Fiscal revela nuevos antecedentes del crimen de mujer por encargo de su hija en Loncoche

La mujer fue víctima de un brutal ataque en su hogar, donde fue asesinada con un arma blanca previo a un pago de 60 mil pesos.

Mucha conmoción existe en Loncoche, región de La Araucanía, y en todo el país por el brutal asesinato de Ingrid Barrera de 53 años.

La mujer fue víctima de un ataque en su propio hogar, donde el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, indicó que la mujer, que fue atacada con un arma blanca, presenta más de 80 lesiones y fracturas.

Por este crimen hay tres adolescentes detenidos, dos hombre y una mujer, quien es la hija de la víctima, quien según PDI y Fiscalía pagó 60 mil pesos por el crimen, motivo por el cual el caso es considerado un sicariato.





Fiscal sobre detenidos: “Han reconocido su participación en los hechos”

“La motivación de este hecho dice relación con conflictos familiares, a la oposición de la víctima a la relación sentimental que tenía su hija con su pololo”, partió declarando Garrido.

“Se trata de un sicariato. Las imputaciones dicen relación con el delito de homicidio calificado respecto de los dos adolescentes y de parricidio, respecto de la hija”, complementó.

Además, el fiscal regional agregó que existe una importante cantidad de pruebas, donde el asesino manchó su rostro y vestimentas con sangre, lo que fue detectado por terceros.

“Hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipes de los hechos, no solamente videos, sino que también diversos testimonios… Ellos han prestado declaración y han reconocido su participación en los hechos”, manifestó.