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El misterio de los 12 acompañantes repetidos: Ingresaron a más de 400 niños haitianos a Chile

Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, estas personas investigadas por la Fiscalía habrían acompañado a un total de 486 niños, una cifra que levantó alertas debido a que la normativa permite viajar con un máximo de cuatro menores por adulto.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Uno de los antecedentes que actualmente es investigado por la Fiscalía apunta a 12 personas que, según un informe de Contraloría, aparecen reiteradamente como acompañantes o adultos responsables de menores haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar.

Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, estas personas habrían acompañado a un total de 486 niños, una cifra que levantó alertas debido a que la normativa permite viajar con un máximo de cuatro menores por adulto.

La investigación busca determinar si estos acompañantes cumplían únicamente funciones de apoyo logístico o si detrás de los traslados existía una red organizada o incluso un eventual negocio vinculado a los procesos de reunificación familiar.

CHV Noticias confirmó que algunos de los nombres identificados estarían relacionados con agencias de viajes y vuelos chárter utilizados para concretar estos ingresos al país.

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