El misterio de los 12 acompañantes repetidos: Ingresaron a más de 400 niños haitianos a Chile
Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, estas personas investigadas por la Fiscalía habrían acompañado a un total de 486 niños, una cifra que levantó alertas debido a que la normativa permite viajar con un máximo de cuatro menores por adulto.
Uno de los antecedentes que actualmente es investigado por la Fiscalía apunta a 12 personas que, según un informe de Contraloría, aparecen reiteradamente como acompañantes o adultos responsables de menores haitianos que ingresaron a Chile bajo la figura de reunificación familiar.
Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025, estas personas habrían acompañado a un total de 486 niños, una cifra que levantó alertas debido a que la normativa permite viajar con un máximo de cuatro menores por adulto.
La investigación busca determinar si estos acompañantes cumplían únicamente funciones de apoyo logístico o si detrás de los traslados existía una red organizada o incluso un eventual negocio vinculado a los procesos de reunificación familiar.
CHV Noticias confirmó que algunos de los nombres identificados estarían relacionados con agencias de viajes y vuelos chárter utilizados para concretar estos ingresos al país.