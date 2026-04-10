10/ 04/ 2026 19:21

Estos son los freestyler que competirán en Red Bull Batalla Internacional Chile 2026

16 serán los exponentes de habla hispana que competirán en el Movistar Arena para quedarse con la esperada final internacional de freestyle en la competencia de Red Bull.

A solo horas del inicio de la Red Bull Batalla Internacional Chile 2026 que se desarrollará en el Movistar Arena del Parque O’Higgins, los mayores exponentes de la disciplina ya están en el país listos para iniciar la competencia.

Los mejores 16 MCs de habla hispana que se enfrentarán este sábado 11 de abril frente a un recinto totalmente lleno y presenciarán quién obtendrá el podio como el mejor de todos.

Entre los candidatos, hay dos chilenos que buscarán dar el golpe en una competencia que estará llena de sorpresas y enfrentamientos.

Los freestyler en el Red Bull Batalla Internacional Chile 2026

Sin más preámbulo, estos serán los 16 MCs y sus respectivas nacionalidades que participarán en la épica batalla internacional que será transmitida por las pantallas de Chilevisión.