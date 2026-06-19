Madre de Tomás recibió carta de niña que nació en el mismo día y hospital que su hijo: “Sigue cuidando a tu mamita…”

Estefanía Gutiérrez compartió la emoción que sintió al recibir una carta, un peluche y un remolino enviados por Consuelo, una niña que nació el mismo día y en el mismo hospital que su hijo.

Estefanía Gutiérrez compartió con sus seguidores el mensaje que recibió de Consuelo, una niña que la emocionó con una carta escrita a mano y diversos regalos.

El gesto de la pequeña y su madre, Anita María, llega a más de cinco años de la desaparición y muerte del pequeño en Caripilún, comuna de Arauco.

Una carta, un peluche y un remolino que encendieron la memoria de Tomasito

“Consuelo y Tomi nacieron el mismo día”, contó Estefanía Gutiérrez desde una historia de Instagram, donde se podía apreciar un peluche de Igor (personaje de Winnie the Pooh) y un remolino de girasol.

“ Yo y su mami, Anita María, compartimos sala en el hospital por más de 3 días ; donde ambas compartimos sonrisas y los primeros llantos de nuestros pequeñitos”, relató la madre de Tomás.

Expresando su alegría por saber de esta pequeña, Estefanía Gutiérrez compartió con sus redes sociales la carta que le escribió la niña.

“Querido Tomi: Soy Consuelo, la niña que nació el mismo día que tú”, escribió la pequeña a mano.





“Te quiero contar que ya voy en tercero y que tengo muchas amigas. No me porto mal y tengo casi buenas notas”, contó en la carta que emocionó a la mamá de Tomás Bravo.

Recordando que tanto ella como Tomás estarán de cumpleaños el próximo 5 de julio, fecha en que ambos cumplirán 9 años, Consuelo le hizo un importante encargo a Tomasito: “Sigue cuidando a tu mamita, dale fuerzas, ya que es una guerrera”.

“Te quiero, Tomi, y a tu mami también”, concluyó esta pequeña en su carta. Un mensaje que Estefanía Gutiérrez recibió con cariño.

En respuesta, la madre de Tomás Bravo expresó su emoción por el cariño que Anita María y su hija siguen demostrando hacia su hijo. A través de sus redes sociales, Estefanía Gutiérrez agradeció el gesto y escribió: “Las quiero mucho, su carta me llenó de nostalgia y emoción”.