Se hizo viral: Abogado ofrece recompensa por el anillo de compromiso perdido de su novia - Chilevisión

23/08/2025 09:55

Se hizo viral: Abogado ofrece recompensa por el anillo de compromiso perdido de su novia

El anillo se extravió la semana pasada entre las comunas de Las Condes y Providencia, por el sector de Tobalaba. El joven asegura que hay una recompensa para quien lo encuentre.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante estos días se ha viralizado la intensa búsqueda que está realizando un joven abogado, David Aranda, para encontrar el anillo de compromiso que perdió su pareja.

Según detalló a través de una publicación en X, la joven habría perdido el anillo entre las comunas de Las Condes y Providencia, por el sector de Tobalaba, durante "el trayecto pega - casa".

Hasta el momento, más de dos mil personas han compartido el mensaje de ayuda. Por otro lado, el abogado aseguró que ofrece una recompensa a cambio del anillo.

La historia detrás del anillo de compromiso

En conversación con Las Últimas Noticias, Aranda relató que el anillo "yo se lo regalé en junio del año pasado en Europa. Nos fuimos de viaje y le propuse matrimonio allá después de 15 años de pololeo. Es un anillo de oro blanco y diamantes. Lo compré acá y eso es lo que más me duele porque fue una travesía".

"Lo llevé escondido al viaje. Pasé por varios controles de aeropuerto. Incluso tenía un mensaje en español y en inglés por si lo veían en seguridad. Decía, por favor, este es un anillo de compromiso, discreción. Para que así no me arruinaran la sorpresa. Pasé por cuatro países antes de hacer la propuesta en Venecia", agregó.

Por otro lado, indicó que su novia está "super triste, con culpa. Los dos estamos bien tristes. Nuestros amigos dicen que lo demos por perdido, pero por sanidad mental mía, hay que intentarlo".

