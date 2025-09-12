 “Media...”: La viral reacción del senador Ossandón al saludar a Ethan Guo - Chilevisión
12/09/2025 10:37

“Media...”: La viral reacción del senador Ossandón al saludar a Ethan Guo

Fue el senador Chahuán quien hizo de guía de Ethan Guo por las dependencias del Congreso, pero fue Ossandón el que se robó las miradas con una divertida respuesta que hoy es viral.

Publicado por CHV Noticias

Una particular e hilarante interacción tuvieron Ethan Guo, el piloto chino-estadounidense acusado de aterrizar sin permiso en la Antártica, y el senador Manuel José Ossandón.

Al verlo, el parlamentario lo saludó, pero su expresión desató una ola de reacciones: "Hola, el hombre de la Antártida... media cag... que se mandó", alcanza a escucharse en un video publicado por The Clinic.

¿Qué hacía Ethan Guo en el Congreso?

La interacción, que hoy por hoy es furor en redes sociales, llamó la atención, especialmente porque mucha gente terminó preguntándose qué hacía Guo en la Cámara alta.

¿La razón? El influencer de 20 años, que debió enfrentar a la justicia a fines de julio, fue invitado por un grupo de parlamentarios al Congreso.

Es más, fue el propio senador Francisco Chahuán el encargado de hacerle un tour por las dependencias de la sede en Valparaíso y de presentarle a los trabajadores.

En medio de ese escenario, Chahuán se topó con Ossandón, presidente del Senado, y lo presentó.

La respuesta, hoy viral, cayó de inmediato: "Hola, el hombre de la Antártida... media cagaíta que se mandó", contestó, desatando las risas de la gente alrededor.

Recordemos que, a fines de julio, el joven fue detenido por aterrizar su Cessna 182 en el aeródromo Teniente Marsh, mientras intentaba completar la misión de volar en los 7 continentes.

El motivo de su detención fue haber transgredido el itinerario entregado, además de cometer sendas infracciones del Código Aeronático y el Reglamento Antártica.

El sujeto de 19 años quedó con arraigo nacional y la aeronave quedó retenida. No obstante, llegó a un acuerdo con la justicia de donar 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos. 

Mira acá el video:

