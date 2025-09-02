 “Los vinos chilenos, otro nivel”: Tiktoker española se hizo viral al probar el asado por primera vez - Chilevisión
02/09/2025 19:42

“Los vinos chilenos, otro nivel”: Tiktoker española se hizo viral al probar el asado por primera vez

Laura Congost es una tiktoker española que está en Chile y se viralizó al mostrar una experiencia que denominó "Mi primer asado con chilenos".

Publicado por CHV Noticias

Laura Congost, una influencer española que se encuentra en Chile, se viralizó tras compartir un recopilado de lo que fue su primera experiencia en asados con chilenos. 

A través de su cuenta de TikTok, publicó un carrusel con nueve fotos mostrando todo lo que le fascinó de la jornada. El vino, la cordillera y hasta el picoteo previo son algunas de las menciones

"Los vinos chilenos, otro nivel", agregó en la primera foto donde muestra un carro de supermercado con distintas cepas de vino chileno. 

Tiktoker española queda enamorada de asado con chilenos

En la publicación que ya registra más de 270 mil visualizaciones, la joven se mostró agradecida con el recibimiento que le han dado sus amigos chilenos y manifestó su encanto por la geografía y el clima de Santiago. 

Con fotos de la Cordillera de Los Andes después de un día lluvioso, la creadora de contenido manifestó estar "obsesionada" con la vista que tiene.  "Amo Santiago", agregó. 

Luego en las siguientes fotos, elogió al parrillero y el picoteo antes de que el asado esté listo. "Aperitivo ricooo, los chilenos son los mejores anfitriones" comentó. 

Reacción en los comentarios

El video generó múltiples reacciones entre los usuarios, quienes la incentivaron a viajar al sur de Chile para comer más asados y la felicitaron por llevar vino como aporte al encuentro. 

"Venga al sur y se come el mejor asado de su vida", "eso de llevar algo para aportar me encantó" y "buenos vinos llevaron ahí" son solo algunos de los más de 160 comentarios. 

Publicidad

