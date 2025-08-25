“Es increíble”: Niña brasileña conquista redes al “enamorarse” de Santiago de Chile - Chilevisión

El video fue subido a TikTok y actualmente acumula más de 837 mil visualizaciones y más de 120 mil me gustas.

Durante estos días una pequeña niña brasileña se ha vuelto viral tras visitar nuestro país, específicamente la ciudad de Santiago.

La pequeña llenó de elogios a la capital al conocerla junto a sus padres, quienes comparten sus recorridos por el mundo en Três Viagens, su canal de YouTube.

"Esta ciudad es increíble"

"Chicos, estoy aquí en Santiago y esta ciudad es tan hermosa", comenzó relatando la niña a través de un TikTok.

"Quiero vivir aquí ahora. Qué ciudad tan hermosa. Pensé que sería un poco común, pero es hermosa. Esta ciudad es increíble", agregó, mostrándose enamorada de la capital chilena.

El video se llenó de comentarios chilenos, quienes elogiaban a la menor y la incitaban a quedarse en el país.

"Denle su RUT y que se quede", "Tiene toda la razón", "Tú también eres muito linda", "Te declaramos ciudadana por gracia", fueron algunos de los comentarios que recibió la pequeña brasileña.

Mira el video a continuación: