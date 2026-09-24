“Descubrieron Chile”: Por qué nuestro país es tendencia mundial tras ola de memes en Francia

Cientos de imágenes generadas con inteligencia artificial han circulado esta semana en alusión a la forma larga y angosta de nuestro país. Aunque son “bromas”, esto ha generado divididas en internautas connacionales.

No es por Mon Laferte, que consiguió varias nominaciones a los Grammy Latino; 31 Minutos, que dirá presente en los Emmy Internacionales; o Lux Pascal, que este miércoles brilló en un desfile de Vogue en la ciudad italiana de Vogue.

Los últimos días, quien se hizo viral e impulsó la creación de cientos memes de gran alcance en redes sociales fue nada más, ni nada menos que Chile , pues al parecer no pocas personas recién esta semana revisaron un mapamundi al detalle.

El motivo es bastante sencillo. Internautas de todo el mundo crearon imágenes en tono de burla que hacen referencia a la particular forma larga y angosta de nuestro país, “el mejor de Chile”.

Con una extensión de 4.270 kilómetros de norte a sur y apenas 445 kilómetros en su punto de mayor ancho, nuestra geografía fue motivo de gracia para el mundo de internet, en concreto para Francia, donde nació el “trend”.





Opiniones divididas por memes

A modo de ejemplo, en plataformas como X han circulado imágenes creadas con inteligencia artificial de “un auto promedio”, una “casa promedio” y una “cama promedio” en nuestro país. Todas, por supuesto, considerablemente pequeñas y angostas.

Si bien la mayoría de estos creadores han señalado que es una sencilla broma, en esta franja de tierra los memes han causado opiniones divididas: unos a favor, y otros asegurando que el “trend” responde a la ignorancia.

“Descubrieron Chile”, “es fome pero luego pienso que lo hacen porque no tienen cultura” y “no me alcanzo a ofender, lo encuentro fome”, fueron algunas de las reacciones.