24/ 09/ 2026 22:09

Pillaron a “copión” en examen de conducir: Usaba cámara espía y audífono para recibir respuestas

Un sofisticado sistema compuesto por una cámara espía, un auricular, un teléfono celular y un módem con conexión a internet fue descubierto en un nuevo intento por copiar en el examen teórico para obtener una licencia de conducir. El hecho ocurrió en la Municipalidad de Cerrillos, donde un ciudadano peruano de 40 años fue sorprendido recibiendo respuestas desde el exterior mientras rendía la prueba para conseguir una licencia profesional clase A. Según reveló tras ser descubierto, habría acordado pagar $480 mil por el servicio, mientras que el municipio alertó que 11 personas han sido detectadas utilizando métodos similares durante este año.