24/ 09/ 2026 21:53

VIDEO | 7 delincuentes asaltaron a empresario en San Miguel: Le robaron $35 millones en efectivo

Un violento robo afectó la tarde de este miércoles a un empresario en la comuna de San Miguel: una banda delictual lo interceptó en su camioneta y le robaron 35 millones de pesos en efectivo desde una mochila. Los impacantes registros muestran a los 7 antisociales que, portando armas de fuego, intimidaron al sujeto, quien trabajaría en el rubro de la carne, junto a su acompañante, quien también resultó lesionada. Ambos llegaron por sus propios medios hasta un recinto asistencial.