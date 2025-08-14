 FMS Chile dará el puntapié inicial de su sexta temporada en Chillán - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 11:52

FMS Chile dará el puntapié inicial de su sexta temporada en Chillán

La liga de freestyle más importante del país abrirá su nuevo ciclo el próximo 23 de agosto en el marco de la Fiesta de la Longaniza, con entrada gratuita y un escenario que promete superar récords de asistencia.

El freestyle nacional vuelve y esta vez lo hará en grande. El próximo 23 de agosto, Chillán se convertirá en el epicentro de las rimas improvisadas con la primera jornada de la sexta temporada de FMS Chile, en medio de la tradicional Fiesta de la Longaniza.

La ciudad ya sabe lo que es vibrar con este evento. El año pasado, más de 7.000 personas colmaron el recinto para presenciar la fecha inaugural, generando una atmósfera única que marcó el inicio de una temporada histórica.

En esta ocasión, la apuesta es aún mayor: el cambio al escenario principal del evento gastronómico y cultural permitirá recibir a un número más amplio de asistentes. Además, la entrada será nuevamente gratuita, lo que anticipa una convocatoria masiva de fanáticos del rap y curiosos que quieran disfrutar de un espectáculo de alto nivel.

La jornada reunirá a los mejores exponentes del freestyle chileno, quienes buscarán sumar sus primeros puntos en una liga que, año tras año, eleva la vara en cuanto a talento, puesta en escena y repercusión en la escena urbana. Con rimas afiladas, batallas intensas y un público encendido, Chillán volverá a ser testigo de una cita que promete quedar en la memoria de todos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025