FMS Chile dará el puntapié inicial de su sexta temporada en Chillán - Chilevisión

La liga de freestyle más importante del país abrirá su nuevo ciclo el próximo 23 de agosto en el marco de la Fiesta de la Longaniza, con entrada gratuita y un escenario que promete superar récords de asistencia.

El freestyle nacional vuelve y esta vez lo hará en grande. El próximo 23 de agosto, Chillán se convertirá en el epicentro de las rimas improvisadas con la primera jornada de la sexta temporada de FMS Chile, en medio de la tradicional Fiesta de la Longaniza.

La ciudad ya sabe lo que es vibrar con este evento. El año pasado, más de 7.000 personas colmaron el recinto para presenciar la fecha inaugural, generando una atmósfera única que marcó el inicio de una temporada histórica.

En esta ocasión, la apuesta es aún mayor: el cambio al escenario principal del evento gastronómico y cultural permitirá recibir a un número más amplio de asistentes. Además, la entrada será nuevamente gratuita, lo que anticipa una convocatoria masiva de fanáticos del rap y curiosos que quieran disfrutar de un espectáculo de alto nivel.

La jornada reunirá a los mejores exponentes del freestyle chileno, quienes buscarán sumar sus primeros puntos en una liga que, año tras año, eleva la vara en cuanto a talento, puesta en escena y repercusión en la escena urbana. Con rimas afiladas, batallas intensas y un público encendido, Chillán volverá a ser testigo de una cita que promete quedar en la memoria de todos.