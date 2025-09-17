 Uno de cada dos niños y adolescentes en Chile ha vivido ciberacoso, según estudio - Chilevisión
17/09/2025 20:20

Uno de cada dos niños y adolescentes en Chile ha vivido ciberacoso, según estudio

Las preocupantes cifras señalan, además, que un 63% de los adolescentes se ha visto expuesto a noticias falsas y un 64% ha recibido llamadas fraudulentas.

Publicado por CHV Noticias

El uso temprano y sin regulación de pantallas y celulares se ha convertido en uno de los principales desafíos para el bienestar de los jóvenes en Chile.

A partir de los siete años, los niños ya tienen contacto con dispositivos y, en la adolescencia, se enfrentan a fraudes digitales, noticias falsas y dinámicas sociales que impactan tanto su desarrollo emocional como su seguridad física y mental.

Uno de cada dos adolescentes ha sufrido ciberacoso

Para dimensionar este fenómeno, desde hace siete años se realiza la Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, un estudio impulsado por Claro Chile y Criteria que se ha consolidado como la única medición sistemática sobre la vida digital de niños y adolescentes en el país.

La edición 2025 revela que seis de cada diez niños se conectan a dispositivos en torno a los siete años, mientras que la edad promedio de acceso al primer celular se mantiene en los 10.

Además, el informe arroja que uno de cada dos adolescentes ha experimentado ciberacoso, mientras que un 63% ha estado expuesto a noticias falsas y un 64% ha recibido llamadas fraudulentas, cifras que siguen al alza desde 2021.

“Los resultados muestran que los adolescentes en Chile viven en un entorno digital lleno de oportunidades, pero también de riesgos que exigen un acompañamiento urgente", señaló Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile y VTR.

"Por eso, es fundamental abrir espacios de diálogo en las familias, en las comunidades educativas y con las autoridades, para avanzar hacia un bienestar digital más seguro e inclusivo", agregó.

Estos son los influencers favoritos de los adolescentes

El informe también indaga en nuevas dinámicas digitales: un 66% de los adolescentes declara no sentirse bien informado sobre el rol de la inteligencia artificial, aunque el 87% de quienes la utilizan lo hacen con fines educativos, principalmente a través de ChatGPT.

En cuanto al uso de redes sociales, YouTube (93%), WhatsApp (89%) y TikTok (74%) lideran las preferencias, mientras que entre los influencers favoritos figuran Germán Garmendia, Mr. Beast y Fede Vigevani.

