Revisa tu billetera: Pagan hasta $120 mil por billete de $20 mil con este error de impresión - Chilevisión

24/01/2026 09:32

Revisa tu billetera: Pagan hasta $120 mil por billete de $20 mil con este error de impresión

Error Coins Chile dio a conocer este particular billete, del cual existen unos 40 ejemplares en circulación.

Publicado por Josefina Vera

La cuenta de Instagram Error Coins Chile divulgó en redes sociales la circulación de un billete de $20 mil con error de impresión, el que podría alcanzar un alto valor en el mercado de coleccionistas. 

Esto ha llevado a que cientos de usuarios comiencen a buscar uno de estos 40 ejemplares que recién descubrió el coleccionista de monedas y billetes.

¿Cómo es el billete con error y cuánto vale?

De acuerdo con Error Coins Chile, el número de serie impreso al reverso del billete se encuentra posicionado sobre la nominación y no debajo de esta, como es común.

Dicho coleccionista pagó $120 mil por uno de estos ejemplares y se encuentra en la búsqueda de otros billetes con esta misma particularidad.

Sin embargo, el costo podría incluso subir según las condiciones de preservación en las que se encuentre el billete, es decir, que no este roto, ni rayado.

Publicidad

