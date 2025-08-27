Mercado Libre anuncia nuevo centro de almacenamiento en Chile: Inversión alcanza los US$135 millones - Chilevisión

A su actual centro logístico en Colina, se sumará un nuevo centro de 100 mil metros cuadrados, en terreno colindante. Esta nueva infraestructura implica una inversión de 135 millones de dólares y la generación de más de 600 puestos de trabajo.

En el marco de su evento Mercado Libre Experience, la empresa tecnológica líder en Latinoamérica anunció la construcción de un nuevo centro de distribución en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana de Chile.

Son aproximadamente 100 mil metros cuadrados, que se suman a su actual centro en esa misma localidad. Con estas nuevas instalaciones, la compañía alcanzará un total de 200 mil metros cuadrados construidos, duplicando su capacidad de almacenamiento.

Estos centros, desarrollados con tecnología de última generación, son espacios que operan en modalidad fulfillment. Es decir, almacenarán los productos de miles de vendedores para simplificar la gestión operativa y logística, desde el bodegaje hasta embalaje y posterior envío.

Inversión de USD135 millones y 600 puestos de trabajo

El nuevo centro de almacenamiento involucrará una inversión de 135 millones de dólares y la generación de 600 puestos de trabajo. Esta infraestructura comenzará a operar durante el último trimestre de 2026, dando cuenta de la velocidad de construcción y desarrollo del proyecto.

Este será desarrollado por Megacentro, empresa líder en renta inmobiliaria industrial con la que Mercado Libre trabaja desde el año 2021, cuando se construyó en tiempo récord, y en plena pandemia, la bodega actual en Colina.

Además, el anuncio contempla la habilitación del primer centro de almacenamiento y distribución regional en Concepción, que permitirá ofrecer envíos en el mismo día para la capital regional y sus alrededores, función disponible para los vendedores que utilizan el servicio “Full”.

La red de envíos se encargará de transferir los productos con mayor rotación y ventas de las bodegas en Santiago a Concepción, para mejorar la velocidad de entrega en esta importante región de la zona centro-sur de Chile.

Según datos de Mercado Libre, el 91% de los productos enviados a través de FULL se entregan en menos de 48 horas y los vendedores logran vender hasta 2 veces más gracias a dicha solución.

Chile crece y Mercado Libre también 🚀



Hoy en Mercado Libre Experience anunciamos un nuevo centro de distribución en Colina, y el primer centro regional en Concepción.



Invertimos para duplicar nuestra capacidad logística y generando empleo, para seguir impulsando a miles de… pic.twitter.com/AKWJp8YRc7 — Mercado Libre Chile (@ML_Chile) August 27, 2025

"Seguimos apostando fuerte por Chile"

Agustín Costa, Vicepresidente Senior de Envíos de Mercado Libre afirmó: “Seguimos apostando fuerte por Chile. Con esta inversión, no solo

seguiremos fortaleciendo la eficiencia, la amplitud de selección de productos y la entrega para nuestros usuarios, sino que también potenciamos el crecimiento de los miles y miles de vendedores que confían en nuestro ecosistema para llevar a sus negocios al siguiente nivel”.

Alan Meyer, Vicepresidente de Países Andinos, y quien lidera la empresa en Chile, considera que esto es muestra concreta de la confianza que tiene la compañía en el país.

“Chile necesita crecer, y nosotros confiamos en el futuro de Chile, eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda. Es por eso que estamos anunciando la construcción de este nuevo centro de almacenamiento y distribución para ecommerce, que contempla una inversión de 135 millones de dólares y generará más de 600 puestos de trabajo", añadió.

A la fecha, Mercado Libre en Chile entrega un millón de paquetes a la semana, de los cuales más del 15% se entrega el mismo día de la compra, el 55% en menos de 24 horas y más del 80% en menos de 48 horas.