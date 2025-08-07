 La guía definitiva para regalar el juguete adecuado para cada etapa del desarrollo - Chilevisión
Minuto a minuto
Investigan lo sucedido con empresario en Quilicura: Radiografía a los secuestros en Chile Licencias médicas: Ahora Contraloría buscará a quiénes fueron a conciertos y al estadio Expertos geotécnicos y geológicos se suman a investigación del accidente en la mina El Teniente “Decidieron culpar a un inocente para no reconocer su error”: Estuvo cinco años preso y era inocente ¿Quién es el profesor detenido en liceo de La Cisterna por presunto consumo de drogas?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 23:33

La guía definitiva para regalar el juguete adecuado para cada etapa del desarrollo

Este 10 de agosto se celebra el Día del Niño y, como cada año, muchos adultos se preguntan qué regalo es el más adecuado según la edad y etapa de desarrollo.

Este 10 de agosto se celebra el Día del Niño y, como cada año, muchos adultos se preguntan qué regalo es el más adecuado según la edad y etapa de desarrollo. 

Por lo general, las reglas indican que un buen regalo debe entretener, pero también aportar al desarrollo integral del menor. Además, de ser posible, se sugiere evitar las pantallas.

Sobre el tema, Isidora Luengo, psicóloga clínica infanto-juvenil del Policlínico Tabancura, entrega una orientación clara:

“Como regla general, desde la psicología recomendamos no usar pantallas antes de los dos años. Entre los dos y los cinco años, si se utilizan, deben ser contenidos de alta calidad, con supervisión y en períodos limitados, no más de una hora al día”.

La experta también destaca que hoy existen juguetes e implementos especialmente diseñados para estimular habilidades cognitivas, motoras, sensoriales, emocionales y sociales en los niños, y que elegir un regalo con ese foco puede marcar una gran diferencia.

¿Qué regalar según la edad?

De 0 a 5 años: juego activo, exploración y vínculo

Según Luengo, los mejores regalos para esta etapa son aquellos que promueven el juego libre y no estructurado, la exploración sensorial y la interacción social. “La evidencia muestra que este tipo de juego contribuye significativamente al desarrollo cognitivo, emocional y social”, afirma.

  • Para la motricidad gruesa y la coordinación corporal, se recomiendan pelotas, correpasillos, triciclos y túneles para gatear.
  • Para la motricidad fina, encajes, bloques, rompecabezas simples y plastilina son ideales. Estos fomentan habilidades fundamentales como la coordinación ojo-mano y el control muscular.
  • Para estimular el lenguaje y la imaginación, se sugiere el uso de libros interactivos, cuentos con sonidos, disfraces, cocinitas, muñecos y escenarios de juego simbólico.

“Estos juguetes permiten que el niño cree, imagine y se relacione — además de expresar sus emociones y desarrollar empatía de forma natural a través del juego”, cierra Luengo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025