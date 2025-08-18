Corona celebró sus 100 años en la nieve con una experiencia inolvidable en El Colorado - Chilevisión

La icónica marca de cerveza festejó su centenario con música, naturaleza y un encuentro único en la montaña, en el marco de sus tradicionales Winter Session.

Naturaleza y música en vivo fue lo que disfrutaron unas 400 personas en el centro de ski El Colorado este sábado, donde se celebraron con un atardecer de fondo los 100 años de Cerveza Corona en una nueva edición de sus Winter Session.

Aunque suele asociarse a paisajes costeros, Corona expandió su universo hacia la montaña, encontrando en el invierno una nueva forma de transmitir su mensaje.

El emblemático cerro fue el lugar elegido para reunir a la comunidad en torno a la música, la conexión y el aire libre.

Los 100 años de Corona

“Celebrar los 100 años de Corona es un hito muy importante para nosotros, porque refleja una historia construida en torno a la conexión con la naturaleza y el disfrute consciente”, comentó Camila Plass, Directora de Marketing de Cervecería Ab Inbev, destacando también el lanzamiento de la guía Corona Beach 100, que reconoció a tres playas chilenas entre las mejores del mundo.

La guía global seleccionó 100 playas a través de un jurado internacional compuesto por surfistas, exploradores y fotógrafos. Chile brilló con tres destinos: Punta de Lobos, Anakena y Caleta de Cóndor, reflejando la riqueza natural del país, tanto en la costa como en sus paisajes cordilleranos.

El evento de El Colorado marcó la primera de sus dos fechas, donde aún queda otra en Nevados de Chillán, con cientos de asistentes por jornada que disfrutaron de activaciones, rituales de bienvenida, una zona de fotos y una cuidada ambientación musical.

Corona no solo celebró un siglo de historia, sino que también reafirmó su estilo de vida: Uno que invita a reconectar de manera consciente con la naturaleza, la música y disfrutar de un atardecer en pleno cerro El Colorado.