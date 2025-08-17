 "Conty": Obra que aborda violaciones "correctivas" contra lesbianas se presenta en Teatro El Puente - Chilevisión
17/08/2025 11:05

"Conty": Obra que aborda violaciones "correctivas" contra lesbianas se presenta en Teatro El Puente

Un unipersonal con la actuación de Coca Miranda, quien interpreta a una mujer que se encuentra en prisión por haber asesinado, en defensa propia, a uno de los hombres que la violó.

Publicado por CHV Noticias

Una mujer lesbiana, pobre, jardinera, que ama las plantas y sueña con ser arquera de fútbol profesional, se encuentra en prisión por haber asesinado en defensa propia a uno de los hombres que la violó "correctivamente". 

Encerrada y sin salida, la protagonista de esta historia evidencia una espera interminable debido a la rotación consecutiva de los abogados.

"CONTY", de Clama Vargas y dirigida por Carlos Briones, es una obra del Colectivo Anfibia presente en la cartelera de agosto de Teatro del Puente, con funciones hasta el 24 de agosto, de jueves a domingo a las 20:00 horas.

“Es una ficción inspirada en dos noticias que ocurrieron durante el año 2022. Analicé estos sucesos, como punto de partida para la dramaturgia, y al mismo tiempo, reflexioné sobre la violencia que sufren estas cuerpas pobres por el hecho de no pertenecer a la estructura binaria, heterosexual”, explica Clama Vargas, dramaturga de Conty

La violación "correctiva" es una forma extrema de violencia sexual contra personas de la diversidad sexual y de género, a menudo perpetrada por familiares con el supuesto objetivo de “curar” o “corregir” su orientación sexual o identidad de género. 

 A través de su relato en primera persona, la obra deja a la vista la violencia sexual, de género, social, de clase y jurídica que ha recaído sobre su protagonista en las distintas etapas de su vida. Amor, transgresión y violencia se entrecruzan en la vida de esta joven que sueña con quedar libre para ser arquera de fútbol profesional y poder amar en libertad.

Las entradas para esta obra solo están disponibles de forma digital en TicketPlus. El Teatro del Puente está ubicado en Parque Forestal sin número, entre los puentes Pío Nono y Purísima. 

