Conocida marca de ropa deportiva se convierte en el partner oficial de vestuario del Cincinnati Open 2025 - Chilevisión

La icónica marca reafirma su vínculo con el tenis a nivel global y continúa su expansión internacional

La prestigiosa marca de moda deportiva Ellesse ha sido anunciada como el partner oficial de vestuario del Cincinnati Open 2025, uno de los torneos más importantes del circuito profesional de tenis, parte del ATP Masters 1000 y el WTA 1000.

Como parte del acuerdo, Ellesse vestirá a todo el equipo del torneo, incluyendo recogepelotas, jueces, staff y a los más de 1.400 voluntarios que hacen posible este evento de talla mundial. Asimismo, la marca será el patrocinador principal del “Ellesse Junior Championships”, fortaleciendo su apoyo al desarrollo del tenis en todos sus niveles.

“Estar presentes en el Cincinnati Open es mucho más que un partnership deportivo: es una declaración de intenciones. Ellesse llega a uno de los torneos más importantes de la temporada con estilo, herencia italiana y actitud deportiva. Este hito marca un nuevo capítulo en nuestra reconexión con el mundo del tenis, con la energía, el placer y la estética que definen a la marca”, afirma Javiera Espejo, Head of Marketing de Ellesse Chile.

Con una fuerte presencia en Europa, esta colaboración se suma a la expansión de Ellesse en América y marca el inicio de su posicionamiento en Estados Unidos, consolidando su estrategia de crecimiento en mercados clave para el deporte y la moda.

“Contar con una marca icónica como Ellesse como nuestro socio oficial de vestuario eleva la experiencia del torneo y nos conecta con una audiencia global que valora la calidad, el diseño y la tradición deportiva. Estamos entusiasmados de iniciar este nuevo capítulo junto a ellos”, señalan desde Cincinnati Open.

El Cincinnati Open se celebrará del 5 al 18 de agosto de 2025 y reúne a los mejores tenistas del mundo. La incorporación de Ellesse como partner oficial de vestuario no sólo suma valor estético y funcional al evento, sino que también posiciona a la marca como un referente de estilo dentro y fuera de la cancha.