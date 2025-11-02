¿Vas al concierto de Linkin Park? Así funcionará el Metro de Santiago este domingo tras el show - Chilevisión

La banda estadounidense se presentará este domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional, por lo que se implementará un plan especial de transporte para facilitar el retorno a casa de los asistentes.

La banda llega al país liderada por la vocalista Emily Armstrong en el marco de su gira mundial From Zero World Tour.

Metro extiende su horario por concierto de Linkin Park

Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta las 00:30 horas del lunes, con accesos diferenciados para ingreso y salida.

Según informó la empresa, las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa estarán habilitadas solo para ingreso por Línea 6.

Estaciones que extienden horario en Línea 3:

Plaza Quilicura

Conchalí

Hospitales

Universidad de Chile

Irarrázaval

Ñuñoa

Plaza Egaña

Estaciones que extienden horario en Línea 6:

Cerrillos

Franklin

Ñuble

Ñuñoa

Inés de Suárez

Los Leones

Por otro lado, Metro aclaró que la combinación entre ambas líneas en la estación Ñuñoa se mantendrá disponible durante todo el horario extendido.