¿Vas al concierto de Linkin Park? Así funcionará el Metro de Santiago este domingo tras el show - Chilevisión

La banda estadounidense se presentará este domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional, por lo que se implementará un plan especial de transporte para facilitar el retorno a casa de los asistentes.
Metro de Santiago anunció extensión de horario en algunas de sus estaciones para este domingo a raíz del concierto de Linkin Park en el Estadio Nacional.
La banda llega al país liderada por la vocalista Emily Armstrong en el marco de su gira mundial From Zero World Tour.
Metro de Santiago anunció que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 operarán hasta las 00:30 horas del lunes, con accesos diferenciados para ingreso y salida.
Según informó la empresa, las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa estarán habilitadas solo para ingreso por Línea 6.
Estaciones que extienden horario en Línea 3:
Estaciones que extienden horario en Línea 6:
Por otro lado, Metro aclaró que la combinación entre ambas líneas en la estación Ñuñoa se mantendrá disponible durante todo el horario extendido.