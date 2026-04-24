Vacunación influenza: Revisa aquí cómo encontrar tu local más cercano
Existen más de 1.700 puntos de vacunación disponibles a los largo del país. Revisa más para conocer el horario de atención, número de teléfono y dirección de tu punto más cercano.
La Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 continúa abierta con el fin de proteger a la población antes de la llegada de las enfermedad virales y contagiosas en la época invernal.
El Ministerio de Salud (Minsal) impulsó la vacunación desde el el 1 de marzo para grupos prioritarios con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de contraer alguno de los virus y ya se extendió a toda la comunidad.
Aquellos que quieran recibir la dosis pueden revisar los detalles y conocer sus puntos cercanos, números de teléfono, dirección y horario de atención en la página habilitada.
Revisa aquí tu punto de vacunación más cercano
Actualmente hay más de 1700 puntos de vacunación disponibles a lo largo del país tanto en sectores rurales como urbanos.
Para facilitar el acceso está habilitado un Buscador de Puntos de Vacunación en que que puedes encontrar el centro más cercano a ti.
Para encontrar su punto de vacunación sigue estos pasos:
- Ingresa haciendo clic en este link o la imagen de abajo
- Hacer clic en “Buscador de puntos”
- Seleccionar región, comuna y dirección
- A continuación se desplegará la información con el punto de vacunación más cercano a tu domicilio
Grupos de riesgo: ¿Quiénes deben vacunarse?
Aquellos grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones graves ante un contagio son:
- Adultos mayores: 60 años y más (influenza)
- Personal de salud de establecimientos públicos y privados
- Enfermos crónicos entre 11 y 59 años (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)
- Gestantes en cualquier etapa del embarazo
- Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico
- Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° año básico
- Recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)