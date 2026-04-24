Vacunación influenza: Revisa aquí cómo encontrar tu local más cercano

Existen más de 1.700 puntos de vacunación disponibles a los largo del país. Revisa más para conocer el horario de atención, número de teléfono y dirección de tu punto más cercano.

La Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 continúa abierta con el fin de proteger a la población antes de la llegada de las enfermedad virales y contagiosas en la época invernal.

El Ministerio de Salud (Minsal) impulsó la vacunación desde el el 1 de marzo para grupos prioritarios con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de contraer alguno de los virus y ya se extendió a toda la comunidad.

Aquellos que quieran recibir la dosis pueden revisar los detalles y conocer sus puntos cercanos, números de teléfono, dirección y horario de atención en la página habilitada.

Revisa aquí tu punto de vacunación más cercano

Actualmente hay más de 1700 puntos de vacunación disponibles a lo largo del país tanto en sectores rurales como urbanos.

Para facilitar el acceso está habilitado un Buscador de Puntos de Vacunación en que que puedes encontrar el centro más cercano a ti.

Para encontrar su punto de vacunación sigue estos pasos:

Ingresa haciendo clic en este link o la imagen de abajo

Hacer clic en “Buscador de puntos”

Seleccionar región, comuna y dirección

A continuación se desplegará la información con el punto de vacunación más cercano a tu domicilio

Grupos de riesgo: ¿Quiénes deben vacunarse?

Aquellos grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones graves ante un contagio son: