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Vacunación influenza: Revisa aquí cómo encontrar tu local más cercano

Existen más de 1.700 puntos de vacunación disponibles a los largo del país. Revisa más para conocer el horario de atención, número de teléfono y dirección de tu punto más cercano.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

La Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 continúa abierta con el fin de proteger a la población antes de la llegada de las enfermedad virales y contagiosas en la época invernal.

El Ministerio de Salud (Minsal) impulsó la vacunación desde el el 1 de marzo para grupos prioritarios con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de contraer alguno de los virus y ya se extendió a toda la comunidad.

Aquellos que quieran recibir la dosis pueden revisar los detalles y conocer sus puntos cercanos, números de teléfono,  dirección y horario de atención en la página habilitada.

Revisa aquí tu punto de vacunación más cercano

Actualmente hay más de 1700 puntos de vacunación disponibles a lo largo del país tanto en sectores rurales como urbanos.

Para facilitar el acceso está habilitado un Buscador de Puntos de Vacunación en que que puedes encontrar el centro más cercano a ti.

Para encontrar su punto de vacunación sigue estos pasos:

  • Ingresa haciendo clic en este link o la imagen de abajo
  • Hacer clic en “Buscador de puntos”
  • Seleccionar región, comuna y dirección
  • A continuación se desplegará la información con el punto de vacunación más cercano a tu domicilio

Grupos de riesgo: ¿Quiénes deben vacunarse?

Aquellos grupos que tienen mayor riesgo de complicaciones graves ante un contagio son:

  • Adultos mayores: 60 años y más (influenza)
  • Personal de salud de establecimientos públicos y privados
  • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)
  • Gestantes en cualquier etapa del embarazo
  • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico
  • Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° año básico
  • Recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)
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