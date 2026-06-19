Vacunación en el Metro de Santiago: Revisa los puntos y horarios disponibles esta semana

Debido al aumento de las atenciones de urgencia por causas respiratorias, la autoridad sanitaria se unió a Metro para instalar puntos de vacunación en distintas comunas de Santiago, disponibles hasta el 30 de junio.

El Ministerio de Salud (Minsal) y Metro se unieron para reforzar la vacunación, ante el alza de las atenciones médicas por problemas respiratorios.

Para eso, a partir del lunes 22 de junio se dispondrán puntos de vacunación permanentes en diferentes estaciones del tren subterráneo, hasta el 30 de junio.

La atención está dirigida a toda la ciudadanía, especialmente a los grupos de riesgo como niños, embarazadas y personas de 60 años o más .





Con motivo del inicio de las vacaciones de invierno también habrá equipos en la Estación Los Leones que se mantendrá habilitado hasta el viernes 26 de junio.

Puntos y horarios de vacunación en el Metro de Santiago

Puntos Permanentes hasta el 30 de junio:

Metro Estación Hospitales: lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 19:30

Metro Estación Plaza Chacabuco: lunes a viernes 09:30 a 14:00

Metro Estación Plaza Quilicura: martes de 16:00 a 19:00

Metro Estación Lo Cruzat: jueves de 16:00 a 19:00

Metro Estación Plaza de Puente Alto: lunes a viernes de 10:00

Metro Estación Vicuña Mackenna: lunes a viernes 10:00 a 17:00

Metro Estación Santa Rosa: lunes a jueves 10:00 a 15:00

Metro Estación Cal y Canto: lunes a jueves 09:30 a 15:30/viernes hasta las 14:30

Metro Estación Central: Desde las 09:30 hasta agotar stock

Metro Estación USACH: lunes a jueves 09:00 a 15:30/viernes hasta las 14:30

Metro Estadio Nacional: de lunes a jueves de 10:00 a 14:00/viernes hasta 13.00

Metro Estación San Joaquín: de martes a jueves de 09.30 a 15.30/viernes hasta 15:00

* Instalación especial por vacaciones de invierno: Metro Estación Los Leones (del 22 de junio al 26 de junio): lunes a viernes 10:00 a 14:00

Puntos en Metro pertenecientes a Municipalidades: