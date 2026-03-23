Tras anuncio del Gobierno por Mepco: ¿Qué pasará con el valor del pasaje en el transporte público?

El gobierno implementará un paquete de medidas de mitigación tanto en Santiago como en el resto de las regiones del país.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó un fuerte ajuste en el precio de los combustibles en Chile, debido al contexto internacional, tras la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Se trata de un alza histórica de $370 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos y el diésel tendrá un aumento de entre $570 y $580 pesos.

El ministro enfatizó que se trata de una medida excepcional que tiene como propósito alinear el valor de los combustibles locales con el precio a nivel internacional, lo que genera inquietudes respecto de lo que pasará con el valor de los pasajes en el transporte público.

¿Qué pasará con el valor de los pasajes en el transporte público?

Al respecto, desde el Gobierno confirmaron que esta medida es por una sola vez y trae consigo un paquete de medidas de mitigación.

En ellas se incluye el congelamiento en el pasaje del transporte de buses RED hasta fin de año, al igual que en el Metro de Santiago.

De todas formas, este último no se ve afectado por el alza de combustibles, dado que funciona de manera 100% eléctrica a través de fuentes solares y eólicas y el valor de su pasaje lo determina el Panel de Expertos del Transporte Público.

Respecto de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), el valor de su pasaje lo determina el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Finalmente, para las personas que son de otras regiones, el gobierno confirmó que enviará recursos que deberán ser administrados por autoridades para contener las tarifas.

Mira acá la entrevista al ministro de Hacienda