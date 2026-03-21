21/ 03/ 2026 23:00

Alza de combustibles: Gobierno modificará el Mepco por decreto

La presidenta del Senado, Paulina Nuñez, confirmó en las últimas horas que el gobierno va a modificar el Mepco por decreto. El mecanismo de estabilización de precios de los combustibles ha estado bajo la lupa durante la última semana debido al alza en el valor de los combustibles. Los cambios aún se desconocen, pero expertos entregan algunas señales de lo que podría pasar para evitar que el brusco aumento de los precios afecte al bolsillo de los chilenos.